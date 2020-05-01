Число заболевших COVID-19 в Ульяновской области выросло до 461 человека

САМАРА, 1 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Ульяновской области выросло до 461, сообщает в пятницу региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
Утром в пятницу федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса проинформировал, что на 10.35 мск 1 мая в Ульяновской области подтверждено 429 случаев COVID-19.
"В Ульяновской области зарегистрирован 461 случай заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении регионального оперштаба.
Таким образом, по последним данным, в регионе коронавирусом заразились еще 32 человека.
Из общего числа заразившихся COVID-19 в Ульяновской области 65 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.