Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T18:37
https://ria.ru/20200501/1570869216.html
Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина

17:06 01.05.2020 (обновлено: 18:37 01.05.2020)
96058
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне, <...> охрана здоровья", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус у премьер-министра Михаила Мишустина.
Заявление Песков сделал в опубликованном анонсе программы "Москва. Кремль. Путин".
Накануне председатель правительства сообщил главе государства, что у него выявили коронавирус. Мишустин предложил Путину назначить на должность исполняющего обязанности премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент поддержал это решение и позднее подписал соответствующий указ.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра станции водоподготовки Рублёвская
30 апреля, 19:13Распространение нового коронавируса
Собянин прокомментировал сообщения о коронавирусе у Мишустина
Мишустин также обратился к россиянам. Он попросил граждан серьезно отнестись к карантинным мерам и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники. Премьер выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией, и отметил, что правительство делает для этого все необходимое. Мишустин подчеркнул, что сейчас от действий каждого россиянина зависит, когда страна победит коронавирус.
Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, коронавирусом заражены более чем 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.
Россия находится на восьмом месте по числу заболевших — COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились почти 13 220 пациентов, 1169 человек спасти не удалось.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в оперативном совещании президента РФ Владимира Путина
30 апреля, 23:33Распространение нового коронавируса
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
17846171313296
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинДмитрий ПесковВладимир Путин
Популярные комментарии
Лучше бы охрана здоровья граждан вас так волновала!
1 мая, 17:38
Господин Гражданин
2221020448
А вдруг Песков опять что-нибудь не то сказал, или СМИ его не так поймут, как с выдачей денег россиянам.
1 мая, 17:30
oostan.maksim
936130329
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
Лента новостейМолния