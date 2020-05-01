Песков ответил на вопрос об охране здоровья Путина

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Охрана здоровья президента России Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Что касается главы государства, охрана и так на максимальном уровне, <...> охрана здоровья", — сказал он в ответ на вопрос, будет ли усилена охрана здоровья президента ввиду информации о положительном результате теста на коронавирус у премьер-министра Михаила Мишустина

Накануне председатель правительства сообщил главе государства, что у него выявили коронавирус. Мишустин предложил Путину назначить на должность исполняющего обязанности премьера своего первого заместителя Андрея Белоусова. Президент поддержал это решение и позднее подписал соответствующий указ.

Мишустин также обратился к россиянам. Он попросил граждан серьезно отнестись к карантинным мерам и не нарушать режим самоизоляции в майские праздники. Премьер выразил уверенность в том, что Россия справится с эпидемией, и отметил, что правительство делает для этого все необходимое. Мишустин подчеркнул, что сейчас от действий каждого россиянина зависит, когда страна победит коронавирус.

Пандемия COVID-19 охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, коронавирусом заражены более чем 3,1 миллиона человек, из которых около 218 тысяч умерли и порядка миллиона излечились.

Россия находится на восьмом месте по числу заболевших — COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились почти 13 220 пациентов, 1169 человек спасти не удалось.