Многие жители Свердловской области нарушают масочный режим

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости, Ольга Ерачина. Обязательный масочный режим, введенный из-за ситуации с коронавирусом в Свердловской области, соблюдают не все, передает корреспондент РИА Новости.

Обязательный масочный режим введен в Свердловской области с пятницы. Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что с 1 мая нахождение в закрытых пространствах общественных мест, в частности, в транспорте или магазине, без медицинской маски будет караться штрафом.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских сообщал журналистам, что магазины в Свердловской области в майские праздники не будут пускать посетителей без медицинских масок, за исполнением режима будут следить сотрудники полиции.

Корреспондент РИА Новости прошлась по двум супермаркетам популярных в Екатеринбурге торговых сетей, а также проехалась на маршрутке, чтобы посмотреть, как нововведения соблюдаются в общественном транспорте. Везде ситуация примерно одинаковая. В целом с 1 мая в супермаркетах и общественном транспорте людей в медицинских масках стало больше.

Многие покупатели надевают маски на подходе к магазинам, а на улице ходят без них. Персонал супермаркетов работает в масках. Но в магазинах не все посетители находятся в масках. Сотрудники супермаркетов не обращают на это внимания, замечаний людям никто не делает и из магазинов тех, кто без маски, не выгоняют.

В маршрутке водитель был в маске, однако маски надели не все пассажиры. Водитель замечаний им не делал. В маршрутку запускали всех без исключения - и тех, кто соблюдает масочный режим, и нарушителей.

Всего на данный момент в регионе подтверждено 935 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 232 случая за последние сутки - это рекорд по числу заболевших за сутки в Свердловской области.