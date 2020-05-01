Ракетчик рассказал, как сбил самолет шпиона Пауэрса над Свердловском

Инцидент произошел 1 мая 1960 года. Ветеран, которому в ноябре прошлого года исполнился 101 год, запомнил последовательность событий поминутно: как на радарах приближался самолет Пауэрса U-2, как он попал в зону поражения его дивизиона, а затем уже купол раскрывшегося парашюта и силуэт летчика-шпиона.