Ракетчик рассказал, как сбил самолет шпиона Пауэрса над Свердловском

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Советский ракетчик Михаил Воронов рассказал телеканалу "Звезда", как сбил самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса, пролетавшего над Свердловском (Екатеринбургом).
Инцидент произошел 1 мая 1960 года. Ветеран, которому в ноябре прошлого года исполнился 101 год, запомнил последовательность событий поминутно: как на радарах приближался самолет Пауэрса U-2, как он попал в зону поражения его дивизиона, а затем уже купол раскрывшегося парашюта и силуэт летчика-шпиона.
Ракета, выпущенная из ЗРК С-75, сбила самолет единственным выстрелом.
"Я повторяю — пуск! Он нажимает кнопку. Ракета взлетает", — рассказал Воронов.
За этот поступок Воронова наградили орденом Боевого Красного Знамени. Сейчас ветеран живет в Туапсе, за ним ухаживают дочь и зять.
В августе 1960 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Пауэрса к десяти годам лишения свободы. В феврале 1962-го шпиона обменяли на советского разведчика Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля).
В 1977 году Паурс погиб в вертолетной катастрофе.