Разин назвал виновных в смерти солистки группы "Фристайл"

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин обвинил украинские власти в смерти солистки группы "Фристайл" Нины Кирсо.
По его словам, власти не давали возможность посещать певицу или переводить ей деньги.
"Последней моей просьбой было обращение к Владимиру Зеленскому, как к артисту. Я умолял его пропустить меня к ней, дать возможность как-то оказать помощь", - написал Разин в Instagram.
Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжелой болезни в возрасте 56 лет. Артистка принимала непосредственное участие в создании группы "Фристайл".
"Фристайл" — советская и украинская группа из Полтавы, создана в 1988 году. Кирсо работала в коллективе со времен основания. В первые годы фронтменом был Вадим Казаченко. В 1992 году он начал сольную карьеру, Кирсо оставалась вокалисткой группы вплоть до своей болезни.