БЕЛГРАД, 1 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в Хорватии достигло 75, всего заражены свыше 2 тысяч граждан, сообщили власти страны.
Национальный штаб гражданской защиты сообщил в пятницу, что за сутки выявлено девять новых зараженных COVID-19, скончались еще шесть граждан.
"Число жертв коронавируса в Хорватии с начала пандемии к пятнице достигло 75 человек, общее число больных составило 2085 граждан", - сообщил штаб гражданской защиты при МВД.
Отмечается, что выздоровел 1 421 человек.
Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович ранее сообщил, что падение экономики страны из-за пандемии коронавируса составит 9,4% ВВП в 2020 году. Он рассмотрел с правительством национальную программу реформ для противодействия последствиям пандемии. План включает в себя 10 приоритетных направлений, 25 мер и 75 мероприятий. Главными целями Пленкович назвал рост и развитие экономики, поддержку рынка труда и устойчивость госфинансов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.