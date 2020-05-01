В реанимации Центра здоровья детей находятся три ребенка с коронавирусом

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. В Центре инфекционных болезней на базе ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России находятся 99 детей от 12 дней до 17 лет, у половины подтвержден диагноз коронавирус, три ребенка находятся в реанимации, один пациент - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба В Центре инфекционных болезней на базе ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" Минздрава России находятся 99 детей от 12 дней до 17 лет, у половины подтвержден диагноз коронавирус, три ребенка находятся в реанимации, один пациент - в крайне тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России

"В настоящее время на госпитализации 99 детей в возрасте от 12 дней до 17 лет. У половины пациентов диагноз COVID-19 подтверждён. Состояние большинства расценивается как среднетяжелое. Трое детей в реанимации, один пациент - в крайне тяжёлом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких", - говорится в сообщении.

Ребенок в крайне тяжелом состоянии был переведён в центр из ФГБНУ "Российский научный центр хирургии имени академика Б.В.Петровского", где ему трансплантировали печень, присоединение новой коронавирусной инфекции привело к развитию двусторонней пневмонии, уточнили в пресс-службе.

Всего за 10 дней с момента открытия в центр поступили 115 пациентов, некоторых уже выписали, пояснили в пресс-службе.

"Не все дети переносят ковид-инфекцию легко. Часть детей находится в тяжёлом состоянии в связи с тем, что к основному заболеванию присоединяется пневмония, вызванная новым коронавирусом", - сказал директор центра Андрей Фисенко, слова которого приводятся в сообщении.