В Индии режим изоляции продлили на две недели

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии сообщило о продлении режима изоляции в стране еще на две недели из-за коронавируса, различным районам страны также будут присваивать один из трех цветов в зависимости от числа заболевших.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.

"После всесторонней проверки и с учетом мер режима изоляции, приведших к значительному улучшению ситуации с COVID-19 в стране, министерство внутренних дел Индии в соответствии с Законом о борьбе со стихийными бедствиями 2005 года распорядилось продлить (режим) еще на один двухнедельный период после 4 мая 2020 года", - говорится в сообщении МВД, распространенном индийскими СМИ.

В пресс-релизе министерства отмечается, что страна делится на "красные", "оранжевые" и "зеленые" районы в зависимости от числа заболевших коронавирусом.

"Зеленые" зоны будут представлять собой районы либо с нулевым числом заболевших, либо те, где новых заболеваний не было выявлено в течение 21 дня. "Красные" зоны будут определяться по данным минздрава и правительства Индии в зависимости от подтвержденных случаев коронавируса, в "оранжевые" зоны войду те районы страны, которые нельзя отнести к первым двум.

Продлевается запрет на путешествия по стране на самолетах, поездах и автомобилях. Школы, колледжи и другие учебные и образовательные учреждения, развлекательные заведения, торговые центры, рестораны, гостиницы и спортзалы также останутся закрытыми на время действия режима изоляции.

В то же время в "оранжевых" и "зеленых" зонах анонсированы послабления – так, в "оранжевых" зонах разрешается работа такси, если в машине находится не более одного пассажира, а также разрешается передвижение двухколесных транспортных средств – мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. В "зеленых" зонах разрешается работа общественного транспорта, но оговаривается, что в салоне должно находиться не больше 50% пассажиров от максимальной вместимости транспорта.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индии составляет более 35 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.