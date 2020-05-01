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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T17:38
https://ria.ru/20200501/1570868675.html
В Индии режим изоляции продлили на две недели
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570365419_0:197:2858:1805_1036x0_80_0_0_f2d26b1ba4215bdcddc18b193d3e33a2.jpg
РИА Новости

В Индии режим изоляции продлили на две недели

16:43 01.05.2020 (обновлено: 17:38 01.05.2020)
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© AP Photo / Rajanish KakadeЖенщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави
© AP Photo / Rajanish Kakade
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мая – РИА Новости. Министерство внутренних дел Индии сообщило о продлении режима изоляции в стране еще на две недели из-за коронавируса, различным районам страны также будут присваивать один из трех цветов в зависимости от числа заболевших.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее продлил до 3 мая действующий с 25 марта режим изоляции. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Полиция в в Ахмедабаде во время карантина
1 мая, 07:02Распространение нового коронавируса
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 35 тысяч человек
"После всесторонней проверки и с учетом мер режима изоляции, приведших к значительному улучшению ситуации с COVID-19 в стране, министерство внутренних дел Индии в соответствии с Законом о борьбе со стихийными бедствиями 2005 года распорядилось продлить (режим) еще на один двухнедельный период после 4 мая 2020 года", - говорится в сообщении МВД, распространенном индийскими СМИ.
В пресс-релизе министерства отмечается, что страна делится на "красные", "оранжевые" и "зеленые" районы в зависимости от числа заболевших коронавирусом.
"Зеленые" зоны будут представлять собой районы либо с нулевым числом заболевших, либо те, где новых заболеваний не было выявлено в течение 21 дня. "Красные" зоны будут определяться по данным минздрава и правительства Индии в зависимости от подтвержденных случаев коронавируса, в "оранжевые" зоны войду те районы страны, которые нельзя отнести к первым двум.
Продлевается запрет на путешествия по стране на самолетах, поездах и автомобилях. Школы, колледжи и другие учебные и образовательные учреждения, развлекательные заведения, торговые центры, рестораны, гостиницы и спортзалы также останутся закрытыми на время действия режима изоляции.
В то же время в "оранжевых" и "зеленых" зонах анонсированы послабления – так, в "оранжевых" зонах разрешается работа такси, если в машине находится не более одного пассажира, а также разрешается передвижение двухколесных транспортных средств – мотоциклов, мотороллеров и велосипедов. В "зеленых" зонах разрешается работа общественного транспорта, но оговаривается, что в салоне должно находиться не больше 50% пассажиров от максимальной вместимости транспорта.
Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Индии составляет более 35 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МВД ИндииНарендра МодиВОЗИндияВ мире
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