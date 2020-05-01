В ДНР заявили об обстреле силовиками пригорода Донецка

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Спартак в пригороде Донецка, ранена женщина, сообщили журналистам в пятницу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 14.35 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Спартак с применением стрелкового оружия. В результате обстрела получила пулевое ранение в область левой лопатки женщина 1955 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.