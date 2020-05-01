В Боливии приняли закон о проведении выборов не позднее 2 августа

Первоначально сенат Боливии в ночь на пятницу принял закон, который устанавливает 90-дневный срок для проведения выборов, после чего он был направлен и.о. президента Аньес для принятия. Однако, и.о. главы Боливии, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. Тем не менее, после заседания на внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу после подписания председателем парламента.