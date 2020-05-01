В Боливии приняли закон о проведении выборов не позднее 2 августа

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Парламент Боливии окончательно одобрил закон, предписывающий проведение всеобщих выборов не позднее 2 августа, несмотря на замечания исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.
"Председатель Многонационального законодательного собрания Боливии Ева Копа подписала закон "О переносе всеобщих выборов 2020 года", устанавливающий срок в 90 дней для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении сената в Twitter.
Первоначально сенат Боливии в ночь на пятницу принял закон, который устанавливает 90-дневный срок для проведения выборов, после чего он был направлен и.о. президента Аньес для принятия. Однако, и.о. главы Боливии, которая также является кандидатом на выборах, не стала подписывать закон, заявив, что проведение выборов в августе может представлять угрозу здоровью населения в связи с эпидемией COVID-19. Тем не менее, после заседания на внеочередной сессии парламент отклонил замечания Аньес, и закон вступил в силу после подписания председателем парламента.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".