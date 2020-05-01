Туризм в Турции будет возрождаться в несколько этапов

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Турции составили график выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, согласно которому оживление туристической деятельности запланировано на конец мая, В Турции составили график выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, согласно которому оживление туристической деятельности запланировано на конец мая, сообщает АТОР.

С 4 мая при соблюдении определенных правил заработают рынки, парикмахерские и торговые центры.

На втором этапе, который стартует 27 мая и продлится до 31 августа, запланировано постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, открытие отелей.

Разрешение открыться получат только удаленные от туристических центров отели, у которых будут "сертификаты здоровья". Например, как пояснили турецкие эксперты, в Анталье могут заработать гостиницы в таких курортных поселках, как Белек или Текирова.

В них не будет "шведского стола", обязательными станут правила социального дистанцирования, а персонал должен быть подготовлен к новой эпидемиологической реальности.

Третий этап начинается с 1 сентября и продолжится до конца года. В этот период откроются школы, и все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений.