Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-01T17:00
https://ria.ru/20200501/1570868484.html
Туризм в Турции будет возрождаться в несколько этапов
https://cdn24.img.ria.ru/images/155023/79/1550237923_0:150:3092:1889_1036x0_80_0_0_b24b99cd47b6657664b9a74da1c89154.jpg
РИА Новости

Туризм в Турции будет возрождаться в несколько этапов

17:00 01.05.2020
10635
© РИА Новости / Владимир ВяткинТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Турции составили график выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, согласно которому оживление туристической деятельности запланировано на конец мая, сообщает АТОР.
С 4 мая при соблюдении определенных правил заработают рынки, парикмахерские и торговые центры.
На втором этапе, который стартует 27 мая и продлится до 31 августа, запланировано постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, открытие отелей.
Разрешение открыться получат только удаленные от туристических центров отели, у которых будут "сертификаты здоровья". Например, как пояснили турецкие эксперты, в Анталье могут заработать гостиницы в таких курортных поселках, как Белек или Текирова.
В них не будет "шведского стола", обязательными станут правила социального дистанцирования, а персонал должен быть подготовлен к новой эпидемиологической реальности.
Третий этап начинается с 1 сентября и продолжится до конца года. В этот период откроются школы, и все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений.
Четвертый этап начнется 1 января 2021 года и на этой стадии турецкие власти ожидают появление вакцины против коронавируса и рассчитывают на доступность этого препарата. Если вирус к этому времени исчезнет или вакцина появится раньше, то потребность в четвертом этапе отпадет.
Молодая пара в аэропорту
17 апреля, 08:00Туризм
Как вернуть деньги за отмененные из-за коронавируса туры
1942336
ТуризмКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмТурция
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Медицинские работники
Назван главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06В Сербии военные из России продезинфицировали медучреждения
07:04В Бурятии выявили 30 новых случаев COVID-19
06:59На Сахалине число заразившихся коронавирусом выросло до 35 человек
06:57У сотрудника завода-производителя "Аллигаторов" выявили коронавирус
06:56В Якутии выявили еще 34 студента СВФУ, заразившихся коронавирусом
06:54Компания "Чешские авиалинии" с 18 мая возобновляет международные рейсы
06:54В Австралии объявили план поэтапной отмены карантина
06:46Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
06:44На Чукотке решают вопрос о тестировании пассажиров перед вылетом в регион
06:41Минобороны готовит контракт на поставку четырех систем ПВО С-350 "Витязь"
06:38США и КНР договорились создать условия для реализации торговой сделки
06:37Послы стран СНГ в США приняли совместное заявление к Дню Победы
06:29Президент Казахстана поздравил соотечественников с Днем Победы
06:19На "Земле леопарда" рассказали о пополнениях в тигриных семьях
06:09В Минобороны сообщили, когда истребители Су-57 получат новейший двигатель
06:06Стоимость биткоина впервые с февраля превысила отметку в $10 тысяч
06:00Помпео провел переговоры с главой МИД Украины
05:57Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
05:50Копия Знамени Победы в преддверии Дня Победы побывала на МКС
05:48Госдеп США одобрил продажу в Египет более 40 вертолетов Apache
Лента новостейМолния