Туризм в Турции будет возрождаться в несколько этапов

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Турции составили график выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, согласно которому оживление туристической деятельности запланировано на конец мая, сообщает АТОР.
С 4 мая при соблюдении определенных правил заработают рынки, парикмахерские и торговые центры.
На втором этапе, который стартует 27 мая и продлится до 31 августа, запланировано постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, открытие отелей.
Разрешение открыться получат только удаленные от туристических центров отели, у которых будут "сертификаты здоровья". Например, как пояснили турецкие эксперты, в Анталье могут заработать гостиницы в таких курортных поселках, как Белек или Текирова.
В них не будет "шведского стола", обязательными станут правила социального дистанцирования, а персонал должен быть подготовлен к новой эпидемиологической реальности.
Третий этап начинается с 1 сентября и продолжится до конца года. В этот период откроются школы, и все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений.
Четвертый этап начнется 1 января 2021 года и на этой стадии турецкие власти ожидают появление вакцины против коронавируса и рассчитывают на доступность этого препарата. Если вирус к этому времени исчезнет или вакцина появится раньше, то потребность в четвертом этапе отпадет.
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