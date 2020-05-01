Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 1854

БАКУ, 1 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1854, за сутки инфицированы 50 человек, число жертв вируса возросло до 25, сообщил оперативный штаб при кабмине республики.
"В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, 40 вылечились, один скончался. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1854 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1365 человек вылечились, 25 человек умерли, 464 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, состояние 29 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе оперштаба.
По данным штаба, в Азербайджане было проведено 146 630 тестов на коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.