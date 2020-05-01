Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 1854

"В Азербайджане выявлено еще 50 случаев заражения коронавирусом, 40 вылечились, один скончался. На сегодняшний день в нашей стране выявлено 1854 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 1365 человек вылечились, 25 человек умерли, 464 человека продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 15 из них оценивается как тяжелое, состояние 29 человек оценивается как средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе оперштаба.