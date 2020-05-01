В Орловской области число заболевших COVID-19 достигло 562 человек

БРЯНСК, 1 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Орловской области достигло 562, после того как за минувшие сутки было подтверждено 37 новых случаев заражения, сообщает правительство региона.
"По информации оперативного штаба, 1 мая в регионе выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 562 человек", - говорится в сообщении.
На областной центр приходятся 185 случаев заболевания, в Мценске COVID-19 выявлен у 109 человек. Ранее сообщалось о смерти четырех жителей региона с диагнозом COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.