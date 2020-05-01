В МЧС рассказали о работе по дезинфекции соцучреждений

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Свыше 1740 объектов социального обслуживания продезинфицировали в апреле в регионах России специалисты Свыше 1740 объектов социального обслуживания продезинфицировали в апреле в регионах России специалисты МЧС , общая площадь обработки спецрастворами превысила 1 миллион квадратных метров, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе министерства.

"С начала апреля продезинфицировано в общей сложности 1747 объектов соцобслуживания на общей площади более 1 миллиона 77 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки число обработанных специальными растворами объектов соцобслуживания увеличилось на 176.

Собеседник агентства добавил, что в течение апреля в регионах страны были также обработаны более 2,9 тысячи километров автомобильных дорог. Кроме этого, организована санитарная обработка свыше 14,7 тысячи единиц техники МЧС РФ и более 14,3 тысячи ведомственных зданий.