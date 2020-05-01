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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T16:23
https://ria.ru/20200501/1570867671.html
Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570830442_0:0:3081:1733_1036x0_80_0_0_b1d95a95899e22d72c850e54b2bdc7be.jpg
РИА Новости

Япония бесплатно поставит лекарство против коронавируса в 43 страны

16:23 01.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУпаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир"
Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Упаковка противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир". Архивное фото
ТОКИО, 1 мая - РИА Новости, Ксения Нака. Япония начнет бесплатную поставку в 43 страны препарата "Авиган", также известного под названиями "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, об этом на пресс-конференции в Токио сообщил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.
"В ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел каждой страны выяснилось, что интерес к "Авигану" большой. Мы получили просьбы о поставке "Авигана" почти от 80 стран по дипломатическим каналам. К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то так как речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100", - сказал министр.
Лекарство было разработано для лечения гриппа шесть лет назад. Однако затем при опытах на животных были обнаружены побочные явления при развитии плода. В результате он был исключен из применения беременными женщинами и попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют. Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.
В марте в Японии начали проводить клинические испытания на 80 пациентах, заразившихся новым типом коронавируса, с легкими симптомами и без симптомов. Сейчас в Японии есть запас "Авигана", достаточный для лечения двух миллионов человек.
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По последним данным, число выявленных случаев COVID-19 в Японии составило 15 278 человек, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. В пятницу выявлен 261 новый случай заражения. От коронавируса в Японии погибли 490 человек. Состояние 332 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 4632 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Тосимицу МотэгиЯпонияВ мире
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