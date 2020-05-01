Цены на нефть снова перешли к росту

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Мировые Мировые цены на нефть вернулись к росту после того, как утренний подъем сменился уходом в минус.

По состоянию на 16:05 мск июньские фьючерсы на нефть WTI дорожают на 6,37%, до 20,04 доллара за баррель. Утром показатель достигал 20,45 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent растет на 1,4%, до 26,85 доллара за баррель.

Первого мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля. Так, в мае — июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, на 7,7 миллиона во втором полугодии и на 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Точкой отсчета для сокращения взяли октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии базой стал объем в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых идет снижение на 23, 18 и 14% соответственно.

В то же время эксперты отмечают, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса, снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.

Аналитики обращают внимание на сообщения СМИ о том, что Ирак начал сокращать добычу на месторождениях в районе Басры.