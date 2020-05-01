Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе , всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии

По данным пресс-службы, дела рассматриваются по статьям 19.3 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции..." и 20.2.2 КоАП РФ "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

"В четверг Ленинским районным судом Владикавказа на двух участниц митинга наложены административные наказания в виде штрафа по 5 тысяч рублей. В пятницу рассмотрено три дела: двум участникам назначены штрафы 5 и 10 тысяч рублей, одному - административный арест 15 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Верховный суд Северной Осетии в апелляционной инстанции оставил без изменения решения районных судов об аресте пятерых участников митинга. Еще по двум делам поступил отказ от жалобы от адвоката, и производство по ним было прекращено, добавили в пресс-службе.

"На данный момент районными судами Северной Осетии вынесено 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы", - уточнили в пресс-службе.