Суд вынес решения в отношении пяти участников митинга во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Суд привлек к ответственности еще пятерых участников несанкционированного митинга во Владикавказе, всего оштрафованы или арестованы 64 человека, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
По данным пресс-службы, дела рассматриваются по статьям 19.3 КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции..." и 20.2.2 КоАП РФ "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
"В четверг Ленинским районным судом Владикавказа на двух участниц митинга наложены административные наказания в виде штрафа по 5 тысяч рублей. В пятницу рассмотрено три дела: двум участникам назначены штрафы 5 и 10 тысяч рублей, одному - административный арест 15 суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Верховный суд Северной Осетии в апелляционной инстанции оставил без изменения решения районных судов об аресте пятерых участников митинга. Еще по двум делам поступил отказ от жалобы от адвоката, и производство по ним было прекращено, добавили в пресс-службе.
"На данный момент районными судами Северной Осетии вынесено 64 решения об административных нарушениях в отношении участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены наказания в виде административного ареста на срок от двух до пятнадцати суток, а также штрафы", - уточнили в пресс-службе.
По данным следствия, 20 апреля во Владикавказе перед зданием правительства состоялся несогласованный митинг, в котором приняли участие около 2 тысяч человек. СК отмечал, что митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства республики Северная Осетия-Алания. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД.
23 апреля, 13:26Дело о митинге во Владикавказе передали в центральный аппарат СК