Задержанную в аэропорту Новосибирска утку передали хозяевам в обсерватор

НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Задержанную в новосибирском аэропорту утку Бориславу, которую привезли из Задержанную в новосибирском аэропорту утку Бориславу, которую привезли из Вьетнама , в пятницу после получения отрицательных анализов на инфекции передали хозяевам в обсерватор, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области

Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск 27 апреля вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин в аэропорту " Толмачево " из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию. Туристы купили утку во Вьетнаме, где оформили ряд ветеринарных документов, но их оказалось недостаточно, так как в России действуют ограничения на ввоз живой птицы из Вьетнама, обусловленные неблагополучием страны по высокопатогенному гриппу птиц.

"Ввоз утки из Вьетнама является нарушением требований российского законодательства. Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ведомство приняло решение оказать содействие владельцам утки", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что, в частности, владельцам Бориславы предоставили доступ к информационной системе "Аргус", в которой было оформлено разрешение на ввоз птицы в Новосибирскую область и Крым (место жительства владельцев утки). У птицы взяли пробы на опасные болезни птиц, в том числе грипп, а исследования провели в максимально сжатые сроки в лаборатории Россельхознадзора.

"Оказана поддержка владельцам утки в оформлении таможенных деклараций, которые они не успели оформить в аэропорту, в содействии со специалистами Новосибирской таможни. Сегодня после получения отрицательных анализов птицу отвезли в обсервацию для передачи владельцам", - сообщили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор принял оперативные и исчерпывающие меры для оформления ввоза утки на законных основаниях, а обвинения в некоторых СМИ о незаконной изоляции утки безосновательны.

Как сообщалось, хозяева утки - молодая семейная пара - являются жителями Крыма, в связи с чем сразу по прилету в Новосибирск их разместили в обсерватор на 14 дней для соблюдения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.