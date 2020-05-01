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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T16:12
https://ria.ru/20200501/1570867197.html
Задержанную в аэропорту Новосибирска утку передали хозяевам в обсерватор
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569700229_0:75:3072:1803_1036x0_80_0_0_b7018fbcf51b02aae8135ca5e7fb62f6.jpg
РИА Новости

Задержанную в аэропорту Новосибирска утку передали хозяевам в обсерватор

16:11 01.05.2020 (обновлено: 16:12 01.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАэропорт Толмачево
Аэропорт Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Аэропорт Толмачево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Задержанную в новосибирском аэропорту утку Бориславу, которую привезли из Вьетнама, в пятницу после получения отрицательных анализов на инфекции передали хозяевам в обсерватор, сообщает управление Россельхознадзора по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что прибывшую в Новосибирск 27 апреля вывозным рейсом из Вьетнама утку Бориславу забрали у хозяев и поместили на карантин в аэропорту "Толмачево" из-за отсутствия ветеринарного разрешения на ввоз птицы в Россию. Туристы купили утку во Вьетнаме, где оформили ряд ветеринарных документов, но их оказалось недостаточно, так как в России действуют ограничения на ввоз живой птицы из Вьетнама, обусловленные неблагополучием страны по высокопатогенному гриппу птиц.
Аэропорт Толмачево
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В Россельхознадзоре объяснили задержание утки в аэропорту Новосибирска
"Ввоз утки из Вьетнама является нарушением требований российского законодательства. Тем не менее, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, ведомство приняло решение оказать содействие владельцам утки", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что, в частности, владельцам Бориславы предоставили доступ к информационной системе "Аргус", в которой было оформлено разрешение на ввоз птицы в Новосибирскую область и Крым (место жительства владельцев утки). У птицы взяли пробы на опасные болезни птиц, в том числе грипп, а исследования провели в максимально сжатые сроки в лаборатории Россельхознадзора.
"Оказана поддержка владельцам утки в оформлении таможенных деклараций, которые они не успели оформить в аэропорту, в содействии со специалистами Новосибирской таможни. Сегодня после получения отрицательных анализов птицу отвезли в обсервацию для передачи владельцам", - сообщили в управлении.
В ведомстве подчеркнули, что Россельхознадзор принял оперативные и исчерпывающие меры для оформления ввоза утки на законных основаниях, а обвинения в некоторых СМИ о незаконной изоляции утки безосновательны.
Как сообщалось, хозяева утки - молодая семейная пара - являются жителями Крыма, в связи с чем сразу по прилету в Новосибирск их разместили в обсерватор на 14 дней для соблюдения ограничительных мер в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Толмачево (аэропорт)Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)НовосибирскВьетнамНовосибирская областьПроисшествия
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