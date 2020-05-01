В Латвии выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото

Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге

РИГА, 1 мая – РИА Новости. За прошедшие сутки в За прошедшие сутки в Латвии выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 870 человек, говорится в сообщении Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

"Выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19. Всего вирус подтвержден у 870 человек", - говорится в сообщении.

За сути умер один человек с коронавирусом. Это 16-й летальный случай в республике от COVID-19.

За последние 24 часа было сделано 3 234 теста. С начала распространения вируса в Латвии сделано 61 120 тестов на COVID-19, от болезни вылечилось 348 человек.

В общей сложности в больницах находятся 34 пациента с вирусом, у 32 заболевание средней тяжести, два человека – в тяжелом состоянии. Из стационаров выписаны 96 пациентов, переболевших COVID-19.