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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T16:00
https://ria.ru/20200501/1570866970.html
В Саратовской области коронавирусом заразились пять беременных женщин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

В Саратовской области коронавирусом заразились пять беременных женщин

16:00 01.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус. Архивное фото
САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области есть пять беременных женщин, сообщил в пятницу областной минздрав.
Всего в области с 19 марта по 1 мая лабораторно подтверждены 487 случаев заражения коронавирусом. Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 73 человека. Среди пациентов с коронавирусом - 34 ребенка.
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1 мая, 14:43Распространение нового коронавируса
Минздрав сообщил о росте числа детей, заразившихся коронавирусом
"Среди заболевших - пять беременных женщин. На сегодняшний день на стационарном лечении (с COVID-19) находятся 232 человека, из них с пневмонией - 177 человек", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, наибольшее количество случаев коронавируса - 196 - зафиксировано в возрастной группе от 44 до 59 лет, на втором месте - от 18 до 44 лет, среди которых заболели 153 человека. От 60 до 79 лет заразились COVID-19 87 человек, а старше 80 лет - 17.
В области под медицинским наблюдением находятся 2667 человек, сняты с наблюдения 5775 человек, добавили в ведомстве.
Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
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