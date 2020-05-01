В Саратовской области коронавирусом заразились пять беременных женщин

САРАТОВ, 1 мая - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусной инфекцией в Среди зараженных коронавирусной инфекцией в Саратовской области есть пять беременных женщин, сообщил в пятницу областной минздрав.

Всего в области с 19 марта по 1 мая лабораторно подтверждены 487 случаев заражения коронавирусом . Девять человек с COVID-19 скончались, выздоровели 73 человека. Среди пациентов с коронавирусом - 34 ребенка.

"Среди заболевших - пять беременных женщин. На сегодняшний день на стационарном лечении (с COVID-19) находятся 232 человека, из них с пневмонией - 177 человек", - говорится в сообщении.

По данным минздрава, наибольшее количество случаев коронавируса - 196 - зафиксировано в возрастной группе от 44 до 59 лет, на втором месте - от 18 до 44 лет, среди которых заболели 153 человека. От 60 до 79 лет заразились COVID-19 87 человек, а старше 80 лет - 17.

В области под медицинским наблюдением находятся 2667 человек, сняты с наблюдения 5775 человек, добавили в ведомстве.

Власти области с 28 марта по 11 мая на фоне угрозы распространения коронавируса ограничили работу объектов торговли, а также обязали всех граждан обязательно носить маски в общественных местах и не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. С 20 апреля в области введены спецпропуска для перемещения граждан. Ершовский и Балтайский районы закрыты на карантин.