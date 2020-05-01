Мальта начинает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

С понедельника, отметил Абела, в стране откроются некоторые магазины, к концу месяца планируется, что к работе вернутся оставшиеся. Кроме того, с понедельника жители страны смогут собираться в группы из четырех человек. В магазинах и общественном транспорте мальтийцы должны будут носить маски и в очередях по-прежнему сохранять дистанцию в два метра. Парикмахерские, рестораны и кафе не откроются еще как минимум три недели, аэропорт пока также останется закрытым. С 4 мая возобновится паромное сообщение между островами Мальта и Гоцо.