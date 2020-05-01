Мальта начинает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Премьер-министр Мальты Роберт Абела заявил, что с понедельника, 4 мая, власти страны начнут постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщает газета Times of Malta.
"Мы не можем снять все меры одновременно, только постепенно", — сказал премьер.
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С понедельника, отметил Абела, в стране откроются некоторые магазины, к концу месяца планируется, что к работе вернутся оставшиеся. Кроме того, с понедельника жители страны смогут собираться в группы из четырех человек. В магазинах и общественном транспорте мальтийцы должны будут носить маски и в очередях по-прежнему сохранять дистанцию в два метра. Парикмахерские, рестораны и кафе не откроются еще как минимум три недели, аэропорт пока также останется закрытым. С 4 мая возобновится паромное сообщение между островами Мальта и Гоцо.
В начале апреля сообщалось, что власти Мальты ввели режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. По последним данным, в стране выявлены 467 случаев заболевания коронавирусом, четыре человека скончались, 327 вылечились.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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