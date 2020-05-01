Московских аллергиков предупредили о двойной угрозе

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пик пыления березы и клена в столице придется на майские праздники, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Экологи предупреждают, что людям, страдающим от весенней аллергии, в ближайшее время надо быть осторожнее. В Москве сразу два дерева-аллергена – береза и клен - вступили в активную фазу цветения, характеризующуюся высокими концентрациями пыльцы в воздухе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основная виновница сезонной аллергии - береза не редкая гостья зеленых зон, но ее общая доля в составе "зеленого фонда" не превышает 10%. А клен очень популярен в озеленении Москвы, около трети всех столичных деревьев – это разные виды кленов.

"Набольшее количество этих пород деревьев произрастает в районах Измайлово, Сокольники и Филевский парк и в парках Кузьминки-Люблино и Царицыно. Для смягчения симптомов аллергии рекомендуется внимательно следить за самочувствием и следовать назначениям лечащих врачей", - добавляют в пресс-службе.