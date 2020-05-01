В Новосибирской области умер пятый пациент с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 1 мая – РИА Новости. Пятый случай смерти пациента, инфицированного новым коронавирусом, зарегистрировали в Новосибирской области – тяжелая пневмония у пожилого человека развилась на фоне болезней сердца, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Новосибирской области официально подтверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом. Мужчине было 73 года. Он никуда не выезжал из Новосибирска, в круг контактов ранее выявленных инфицированных не входил", - говорится в сообщении.
Власти сообщают, что 22 апреля пациента с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден лабораторно.
"Сопутствующие заболевания, на фоне которых развилась тяжелая пневмония, – ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз", - сообщает штаб.
По данным оперативного штаба на 19.00 (15.00 мск) 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались пять пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1419 жителей региона, более 12 тысяч человек сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.