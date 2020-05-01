В Новосибирской области умер пятый пациент с COVID-19

Власти сообщают, что 22 апреля пациента с пневмонией госпитализировали на машине скорой помощи в больницу №11, где сделали тест. Диагноз "коронавирусная инфекция" был подтвержден лабораторно.

По данным оперативного штаба на 19.00 (15.00 мск) 1 мая в Новосибирской области зафиксировано 526 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 105 человек выздоровели, скончались пять пациентов. Под медицинским наблюдением находятся 1419 жителей региона, более 12 тысяч человек сняты с наблюдения.