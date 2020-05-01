На востоке Ставрополья ввели режим ЧС из-за засухи и заморозков

ПЯТИГОРСК, 1 мая - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в восточных районах Ставропольского края из-за засухи и заморозков, сообщили РИА Новости в минсельхозе региона.

"В нескольких районах края введён режим ЧС, пострадавших от неблагоприятных погодных условий. Аграриям будет оказано содействие в подготовке документов для получения страховых выплат по сельскохозяйственным договорам. Мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае продолжается", - отметили в министерстве.