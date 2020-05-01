Назван способ приготовить шашлык в квартире

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле, рассказала агентству В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле, рассказала агентству "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова

По ее словам, это может стать достойной альтернативой мангалу.

Врач посоветовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину. Они низкокалорийны, что особенно важно при невысоком уровне физической активности, добавила собеседница агентства.

"Диетические сорта мяса и птицы содержат меньше холестерина и гораздо лучше усваиваются, а значит, подойдут для всей семьи", — сказала Стародубова.

Диетолог порекомендовала самим делать маринад для шашлыка. Готовые смеси содержат много соли и жиров, пояснила она. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.

К готовому блюду можно подать овощи и зелень, отметила Стародубова.

"Рекомендуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов (за исключением картофеля), при этом используются как свежие, так и замороженные овощи, которые можно тушить, запекать или приготовить на гриле", — указала она.

Врач напомнила, что во время "домашнего пикника" не нужно переедать, так как это чревато ожирением и сопутствующими заболеваниями.

Стародубова подчеркнула, что майские праздники — не повод нарушать режим самоизоляции, и посоветовала всем оставаться дома.