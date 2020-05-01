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2020-05-01T16:32
https://ria.ru/20200501/1570866504.html
Назван способ приготовить шашлык в квартире
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РИА Новости

Назван способ приготовить шашлык в квартире

15:49 01.05.2020 (обновлено: 16:32 01.05.2020)
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© AP Photo / Matthew MeadКурица Джерк
Курица Джерк
© AP Photo / Matthew Mead
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В условиях самоизоляции шашлык можно приготовить дома в духовке или на гриле, рассказала агентству "Москва" главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, это может стать достойной альтернативой мангалу.
Врач посоветовала выбирать нежирные сорта мяса и птицы: индейку, кролика, цыпленка, телятину. Они низкокалорийны, что особенно важно при невысоком уровне физической активности, добавила собеседница агентства.
"Диетические сорта мяса и птицы содержат меньше холестерина и гораздо лучше усваиваются, а значит, подойдут для всей семьи", — сказала Стародубова.
Диетолог порекомендовала самим делать маринад для шашлыка. Готовые смеси содержат много соли и жиров, пояснила она. При приготовлении можно использовать лимонный сок, пюре из свежих помидоров, натуральный нежирный йогурт.
Овощной шашлык
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К готовому блюду можно подать овощи и зелень, отметила Стародубова.
"Рекомендуется ежедневно потреблять не менее 400 граммов различных овощей и фруктов (за исключением картофеля), при этом используются как свежие, так и замороженные овощи, которые можно тушить, запекать или приготовить на гриле", — указала она.
Врач напомнила, что во время "домашнего пикника" не нужно переедать, так как это чревато ожирением и сопутствующими заболеваниями.
Стародубова подчеркнула, что майские праздники — не повод нарушать режим самоизоляции, и посоветовала всем оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антонина СтародубоваЗдоровье - ОбществоДепартамент здравоохранения г. МосквыОбщество
Популярные комментарии
так таки без шашлыка ПОМРУТ ведь все... какой все-таки идиотизм....Можно и потерпеть
1 мая, 16:09
О Ольга Занкова
921008
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