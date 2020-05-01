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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T16:51
https://ria.ru/20200501/1570866365.html
Миронов призвал россиян к "солидарности в здравом смысле"
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РИА Новости

Миронов призвал россиян к "солидарности в здравом смысле"

15:45 01.05.2020 (обновлено: 16:51 01.05.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поздравил россиян с праздником 1 мая в ходе радиомарафона партии, отметив что сейчас в борьбе с коронавирусом особенно важна "солидарность в здравом смысле".
"Дорогие друзья, дорогие мои соратники, дорогие мои сограждане! Я поздравляю всех с праздником весны, труда и солидарности. И сегодня вот эта самая солидарности очень важна, потому что сегодня солидарность - в здравом смысле, в том, чтобы оставаться дома и не рисковать собой и своими близкими, и, значит, не рисковать жизнями других людей... Да, мы не можем устроить обычную маевку, мы не можем посмотреть друг другу в глаза, как говорится, в офлайн, но мысленно мы плечом к плечу, потому что мы обязательно победим этот коронавирус", - сказал Миронов в эфире радиостанции "Справедливое радио".
Миронов подчеркнул, что сейчас, в условиях пандемии, необходимо в первую очередь проявить заботу о гражданах РФ.
Глава СР отметил, что в разговоре Госдумы с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, который прошёл несколько дней назад, не всегда удавалось добиться взаимопонимания, подчеркнув, что главной и самой позитивной стала новость о том, что потенциал снижения ключевой ставки не исчерпан.
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"По другим нашим предложениям, будь то ликвидация микрофинансовых организаций, руководитель Центробанка считает, что этого делать не надо, потому что якобы они уйдут в тень. Ну, мы эти аргументы слышим постоянно. И когда она возражает против прогрессивной шкалы подоходного налога, на самом деле, нужна политическая воля, и все можно сделать", - считает Миронов.
Он также перечислил основные инициативы, которые были предложены СР ранее, и призвал вернуться к прямым платежам в здравоохранении - без посредничества Фонда медицинского страхования, отметив, что мы "получили очень печальный урок в связи с пандемией", и после ее окончания необходимо заняться реформированием системы здравоохранения.
"И сейчас, несмотря на то, что мы вынуждены так вот маевку в режиме онлайн проводить, настроение праздничное, погода этому способствует - солнечная. Пускай у нас праздник будет в душе", - сказал Миронов.
Руководитель СР попросил поздравить слушателей песней "Мой адрес Советский Союз".
СР проводит радиомарафон на "Справедливом радио" с онлайн-связью с регионами. В эфире целый день звучат советские песни о труде и тружениках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей МироновОбщество
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