Миронов призвал россиян к "солидарности в здравом смысле"

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов поздравил россиян с праздником 1 мая в ходе радиомарафона партии, отметив что сейчас в борьбе с коронавирусом особенно важна "солидарность в здравом смысле". Председатель "Справедливой России"поздравил россиян с праздником 1 мая в ходе радиомарафона партии, отметив что сейчас в борьбе с коронавирусом особенно важна "солидарность в здравом смысле".

"Дорогие друзья, дорогие мои соратники, дорогие мои сограждане! Я поздравляю всех с праздником весны, труда и солидарности. И сегодня вот эта самая солидарности очень важна, потому что сегодня солидарность - в здравом смысле, в том, чтобы оставаться дома и не рисковать собой и своими близкими, и, значит, не рисковать жизнями других людей... Да, мы не можем устроить обычную маевку, мы не можем посмотреть друг другу в глаза, как говорится, в офлайн, но мысленно мы плечом к плечу, потому что мы обязательно победим этот коронавирус", - сказал Миронов в эфире радиостанции "Справедливое радио".

Миронов подчеркнул, что сейчас, в условиях пандемии, необходимо в первую очередь проявить заботу о гражданах РФ.

Глава СР отметил, что в разговоре Госдумы с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной, который прошёл несколько дней назад, не всегда удавалось добиться взаимопонимания, подчеркнув, что главной и самой позитивной стала новость о том, что потенциал снижения ключевой ставки не исчерпан.

"По другим нашим предложениям, будь то ликвидация микрофинансовых организаций, руководитель Центробанка считает, что этого делать не надо, потому что якобы они уйдут в тень. Ну, мы эти аргументы слышим постоянно. И когда она возражает против прогрессивной шкалы подоходного налога, на самом деле, нужна политическая воля, и все можно сделать", - считает Миронов.

Он также перечислил основные инициативы, которые были предложены СР ранее, и призвал вернуться к прямым платежам в здравоохранении - без посредничества Фонда медицинского страхования, отметив, что мы "получили очень печальный урок в связи с пандемией", и после ее окончания необходимо заняться реформированием системы здравоохранения.

"И сейчас, несмотря на то, что мы вынуждены так вот маевку в режиме онлайн проводить, настроение праздничное, погода этому способствует - солнечная. Пускай у нас праздник будет в душе", - сказал Миронов.

Руководитель СР попросил поздравить слушателей песней "Мой адрес Советский Союз".

СР проводит радиомарафон на "Справедливом радио" с онлайн-связью с регионами. В эфире целый день звучат советские песни о труде и тружениках.