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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-01T15:44
https://ria.ru/20200501/1570866248.html
Скончавшаяся под Мурманском женщина была заражена коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397232_0:0:3154:1774_1036x0_80_0_0_fb896974635cbe45558267d88ab2f3ba.jpg
РИА Новости

Скончавшаяся под Мурманском женщина была заражена коронавирусом

15:44 01.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19 . Архивное фото
МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Уборщица подрядной организации "Велесстрой" скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области, где более тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией, второй анализ показал наличие коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале в пятницу.
"Жительница Оренбургской области, 51-летняя Зульфия Б., временно проживала на территории вахтового жилого городка "Велесстрой", где и работала уборщицей служебных помещений. Как и большинство сотрудников, она сдала два теста на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным; второй, от 23 апреля, – положительным", - говорится в сообщении.
Мурманск
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Отмечается, что при этом клиническая симптоматика заболевания была слабо выражена, что не давало поводов для срочной госпитализации: женщина продолжала работать. 28 апреля она обратилась к врачу за амбулаторной помощью с жалобой на сухой кашель и признаки ОРВИ.
"Все основные биомаркеры (температура тела, артериальное давление, пульс, сатурация крови) были в пределах нормы. После назначений врача Зульфия Б. была освобождена от работы и отправлена домой с назначением контрольного осмотра 30 апреля", - пояснили в компании.
До проведения патологоанатомической экспертизы врачи не комментируют версии о причине смерти. В компании сообщили, что окажут содействие в организации похорон, включая материальную помощь семье.
"Компания ещё раз подчёркивает готовность как можно скорее начать вывоз сотрудников с территории объекта в Белокаменке – как только это станет возможным, в соответствии с действующим регламентом оперштаба Мурманской области", - добавили в пресс-службе.
По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на вечер четверга в регионе 1313 случаев коронавируса, 1079 из них – в вахтовом поселке в Белокаменке, 113 человек выздоровели, четверо скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оренбургская областьМурманская областьОбщество
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