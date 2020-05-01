Скончавшаяся под Мурманском женщина была заражена коронавирусом

МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Уборщица подрядной организации "Велесстрой" скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Уборщица подрядной организации "Велесстрой" скончалась в вахтовом поселке в Белокаменке Мурманской области , где более тысячи человек заразились коронавирусной инфекцией, второй анализ показал наличие коронавирусной инфекции , сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале в пятницу.

"Жительница Оренбургской области , 51-летняя Зульфия Б., временно проживала на территории вахтового жилого городка "Велесстрой", где и работала уборщицей служебных помещений. Как и большинство сотрудников, она сдала два теста на COVID-19. Первый результат от 17 апреля был отрицательным; второй, от 23 апреля, – положительным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом клиническая симптоматика заболевания была слабо выражена, что не давало поводов для срочной госпитализации: женщина продолжала работать. 28 апреля она обратилась к врачу за амбулаторной помощью с жалобой на сухой кашель и признаки ОРВИ.

"Все основные биомаркеры (температура тела, артериальное давление, пульс, сатурация крови) были в пределах нормы. После назначений врача Зульфия Б. была освобождена от работы и отправлена домой с назначением контрольного осмотра 30 апреля", - пояснили в компании.

До проведения патологоанатомической экспертизы врачи не комментируют версии о причине смерти. В компании сообщили, что окажут содействие в организации похорон, включая материальную помощь семье.

"Компания ещё раз подчёркивает готовность как можно скорее начать вывоз сотрудников с территории объекта в Белокаменке – как только это станет возможным, в соответствии с действующим регламентом оперштаба Мурманской области", - добавили в пресс-службе.

По данным оперштаба Мурманской области, по состоянию на вечер четверга в регионе 1313 случаев коронавируса, 1079 из них – в вахтовом поселке в Белокаменке, 113 человек выздоровели, четверо скончались.