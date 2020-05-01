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2020-05-01T16:18
https://ria.ru/20200501/1570866104.html
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
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РИА Новости

ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%

15:47 01.05.2020 (обновлено: 16:18 01.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
"По результатам проверки исполнения действующего законодательства при формировании цен на медицинские маски было установлено, что в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года компания закупила маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 рубля за штуку. При этом цена реализации масок за этот период возросла до 957%", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что Московское УФАС направило обращение о факте необоснованного завышения цен на маски в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области с целью привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.
"В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен прокуратура вынесла генеральному директору ООО "Витта компани" предостережение о недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения", — подчеркнули в пресс-службе.
"Из-за недопустимых, недобросовестных действий "Витта компани" и ей подобных организаций в первые месяцы 2020 года в регионах страны и был зафиксирован скачок цен на маски и даже их дефицит", — прокомментировал начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, чьи слова приводятся в сообщении.
"Жажда наживы за счет здоровья сограждан лишает руководство таких хозсубъектов каких-либо морально-этических принципов. Однако хочу им напомнить, что в случае неисполнения выданного прокурором предостережения компаниям грозит административная ответственность", — добавил он.
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201576816551
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Московская область (Подмосковье)
Популярные комментарии
Предостережение? Преступление уже совершено, надо карать.
1 мая, 15:59
iibrovkin
28480107
Лучше ликвидировать эту компашку, а директора и его прислуги - на нары сроком лет 25 и плюс миллиардные штрафы! Только тогда, хапуги от бизнеса поймут, что с властями на государственном уровне, лучше не борзеть!
1 мая, 15:52
robot141262
28362125
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