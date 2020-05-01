В Португалии число жертв коронавируса превысило тысячу человек

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число скончавшихся от новой коронавирусной инфекции в Португалии превысило 1 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным на 1 мая, число скончавшихся от коронавируса в Португалии возросло до 1007, общее число заразившихся составляет 25 351. Число выздоровевших увеличилось до 1647.
В четверг, 30 апреля, премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил, что с 4 мая в стране начнет действовать режим повышенной готовности – вместо ранее действовавшего режима ЧП, что означает постепенное ослабление карантинных мер
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.