Вывозной рейс Камрань – Владивосток запланировали на 4 мая

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании "Аврора" из вьетнамского города Камрань во Владивосток запланирован на 4 мая, сообщает генконсульство РФ в Хошимине.
"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию, вылет рейса № SHU5493 "Камрань – Владивосток" запланирован на 4 мая 2020 в 22.30", - сообщило генконсульство в Telegram.
Зарегистрироваться на рейс могут жители всех регионов России.
Ранее планировалось, что рейс "Камрань - Владивосток" осуществит авиакомпания S7 30 апреля или 1 мая, но позже он был отменён по решению оперативного штаба.
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