В Болгарии отменили обязательное ношение масок в общественных местах

Распоряжение правительства об обязательном ношении масок изначально действовало с 12 по 26 апреля. При этом 24 апреля министр здравоохранения страны продлил эти меры до 13 мая - предполагаемого окончания чрезвычайного положения.

Согласно новому распоряжению, все, кто находится в общественных местах, в том числе на улице, остановках транспорта или в городских парках, должны соблюдать дистанцию и принимать другие противоэпидемические меры. Однако, "при необходимости контакта с другими людьми" нужно быть в маске или воспользоваться "другим средством, закрывающим нос и рот".