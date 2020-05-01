В Болгарии отменили обязательное ношение масок в общественных местах

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Глава минздрава Болгарии Кирил Ананиев отменил постановление об обязательном ношении масок в общественных местах, теперь нужно прикрывать рот и нос только при контакте с другими людьми.
Распоряжение правительства об обязательном ношении масок изначально действовало с 12 по 26 апреля. При этом 24 апреля министр здравоохранения страны продлил эти меры до 13 мая - предполагаемого окончания чрезвычайного положения.
"Сегодня, 1 мая, после встречи премьер-министра и членов правительства с Национальным оперативным штабом, в ходе которой обсуждались противоэпидемические меры по борьбе распространением COVID-19, министр здравоохранения Кирил Ананиев издал распоряжение об отмене обязательного ношения масок и других средств защиты в общественных местах", - говорится в заявлении минздрава.
Согласно новому распоряжению, все, кто находится в общественных местах, в том числе на улице, остановках транспорта или в городских парках, должны соблюдать дистанцию и принимать другие противоэпидемические меры. Однако, "при необходимости контакта с другими людьми" нужно быть в маске или воспользоваться "другим средством, закрывающим нос и рот".
Также минздрав распорядился, чтобы местные власти разрешили жителям страны посещать национальные и природные парки и ходить в горы.
Парламент Болгарии 13 марта одобрил инициативу правительства о введении ЧП сроком на один месяц в связи с COVID-19, затем режим был продлен до 13 мая. С 17 апреля въезд и выезд из Софии был закрыт, 21 апреля ограничения были ослаблены: покидать и приезжать в столицу можно по работе на личном транспорте, заполнив специальную декларацию. По последним данным, в Болгарии выявлен 1541 случай заражения коронавирусом, скончались 66 человек, выздоровели 276.
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