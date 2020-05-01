В США еще 29,5 тысячи человек заразились коронавирусом

По его данным, за последние 24 часа в США было зафиксировано 29 515 новых случаев заражения, днем ранее заболели 27 327 человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США свыше миллиона человек заразились коронавирусом за все время – 1 070 032. Более 62 тысяч человек скончались.