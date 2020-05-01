Биолог оценила перспективы снятия ограничений после пика COVID-19

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пик заболеваемости выводит эпидемию коронавируса на плато, однако продолжительность этого плато и срок снятия карантинных мер предсказать невозможно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Анча Баранова. Пик заболеваемости выводит эпидемию коронавируса на плато, однако продолжительность этого плато и срок снятия карантинных мер предсказать невозможно, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона ( США

"Обозначение пика эпидемии - это, скорее, ориентир во время пандемии, это явление сложно связать с моментом, когда надо будет снимать карантинные меры. Плато заболеваемости COVID-19 в Нью-Йорке уже больше недели, но это неприемлемый уровень смертности. У заболевания есть инкубационный период. Пока человек разбирался с тем, что у него ОРВИ или коронавирус, он людей, которые с ним живут, заразил. Опять же в России многослойные семьи, где-то живут дети, где-то родители, где-то бабушки и дедушки. Общение происходит постоянно. Никто не перестанет продукты маме носить. У нас культура такая. Получается, что распространение инфекции еще и растягивается во времени (к маме мы не каждый день ездим), поэтому пик сейчас не позволяет говорить о скором спаде", - сказала Баранова.

Она пояснила, что существуют "скрытые" центры распространения инфекции, по которым мало информации.

"В США много случаев заражения в диализных центрах, в домах престарелых, в тюрьмах. Это такие "скрытые" центры распространения, про которые мало что известно. Поэтому сейчас в США пик превратился в плато и неясно, когда он закончится, и пик никак не помогает выйти из карантина", - уточнила Баранова.

Эксперт пояснила, что гипотетически карантинные меры можно заканчивать, когда отслежены все контакты зараженных, больные выявлены и больше распространения нет.

"Так делали в Корее и Китае . Были люди в церкви, а потом пошло заражение, всех отыскали и посадили в изоляцию, дома сажали, подъезды сажали. В России такое было на начальном этапе, но потом, видимо, нет средств отслеживать контакты в таком объеме", - пояснила биолог.

"Самой эффективной (мерой - ред.) сейчас видится "волновой" карантин. Сначала вводится очень жесткие карантинные меры, потом достигается пик и плато, идет снижение, меры ослабляем, идет новая волна заражений, но и тех, у кого есть иммунитет тоже больше, поэтому динамика распространения становится меньше. Смотрим на эту динамику, потом опять сажаем всех в жесткую изоляцию и так далее, пока не переболеет 70% населения", - сказала Баранова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.