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Распространение нового коронавируса
2020-05-01T15:33
https://ria.ru/20200501/1570865730.html
Власти Москвы рассказали об использовании временных корпусов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570475270_0:159:3071:1886_1036x0_80_0_0_ab3db4f82ef1f321cf5a9cf69cbebec4.jpg
РИА Новости

Власти Москвы рассказали об использовании временных корпусов

15:33 01.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтроительство корпуса многопрофильного медцентра "Новомосковский"
Строительство корпуса многопрофильного медцентра Новомосковский
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Строительство корпуса многопрофильного медцентра "Новомосковский". Архивное фото
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Временные корпуса, строящиеся на территории больниц для пациентов с коронавирусом, могут использоваться для первичного приема больных, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в таких модулях будут размещаться пациенты в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем врачей, и при первой необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение. Для этого будет развернуто 5 тысяч мест.
Мэр Москвы Сергей Собянин во временном медицинском корпусе для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией на базе НИИ Склифосовского
1 мая, 15:09Распространение нового коронавируса
Собянин осмотрел корпус для больных с коронавирусом в НИИ Склифосовского
"Эти временные конструкции могут рассматриваться на первичный прием больных, которые могут быть в легкой или средней тяжести, но не требующих достаточно пристального медицинского внимания", - сказала Ракова.
Она отметила, что так как временные конструкции размещаются на территории больниц, задействованных для лечения больных с коронавирусом, можно использовать всю инфраструктуру больницы, включая и необходимое оборудование.
"Это позволит более оперативно переводить больных. То есть такие дополнительные мощности создают возможности для руководителя медучреждения распределять потоки пациентов внутри такой большой клиники", - добавила Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаСергей СобянинМоскваОбщество
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