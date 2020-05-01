Власти Москвы рассказали об использовании временных корпусов

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Временные корпуса, строящиеся на территории больниц для пациентов с Временные корпуса, строящиеся на территории больниц для пациентов с коронавирусом , могут использоваться для первичного приема больных, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в таких модулях будут размещаться пациенты в удовлетворительном состоянии под постоянным контролем врачей, и при первой необходимости их снова направят на высокотехнологичное лечение. Для этого будет развернуто 5 тысяч мест.

"Эти временные конструкции могут рассматриваться на первичный прием больных, которые могут быть в легкой или средней тяжести, но не требующих достаточно пристального медицинского внимания", - сказала Ракова.

Она отметила, что так как временные конструкции размещаются на территории больниц, задействованных для лечения больных с коронавирусом, можно использовать всю инфраструктуру больницы, включая и необходимое оборудование.

"Это позволит более оперативно переводить больных. То есть такие дополнительные мощности создают возможности для руководителя медучреждения распределять потоки пациентов внутри такой большой клиники", - добавила Ракова.