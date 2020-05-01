В Испании задержали бывшего депутата Госдумы

Стоп-кадр видео задержания бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске

МАДРИД, 1 мая — РИА Новости. Гражданская гвардия Гражданская гвардия Испании задержала бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске, сообщает ведомство.

Имя депутата официально не называется, но, по данным газеты Mundo , задержанный — бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга. По сведениям издания, Мурга запросил в Испании убежище, однако решения о его предоставлении пока не было принято. Как сообщили источники газеты, оно, скорее всего, было бы отрицательным.

© Фото : Guardia Civil Стоп-кадр видео задержания бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске © Фото : Guardia Civil Стоп-кадр видео задержания бывшего депутата Госдумы России, который находился в международном розыске

Мужчина был объявлен в розыск Россией через Интерпол по обвинениям в хищениях государственных средств, следует из сообщения Гражданской гвардии. Эти средства выделялись на проведение конкурса на некий проект, "который так и не был осуществлен".

Арест произведен в провинции Аликанте . Как сообщает ведомство, помимо депутатского кресла, задержанный в прошлом "занимал пост заместителя председателя правительства одного из важных российских регионов".

Как сообщают правоохранительные органы, мужчина скрывался в небольшом муниципалитете в провинции Аликанте, при этом вел дорогой образ жизни и занимался инвестициями в недвижимость.

Решение о его экстрадиции в Россию должен принять Национальный суд Испании.

В январе 2019 года следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края, экс-министра экономического развития региона Андрея Мурги по подозрению в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона рублей при разработке сайта для продвижения региональных товаропроизводителей.