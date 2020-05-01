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Религия и мировоззрение
2020-05-01T15:28
https://ria.ru/20200501/1570865325.html
Митрополит Минский: священники БПЦ заразились COVID-19 из-за беспечности
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РИА Новости

Митрополит Минский: священники БПЦ заразились COVID-19 из-за беспечности

15:26 01.05.2020 (обновлено: 15:28 01.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкИконостас Минского храма
Иконостас Минского храма
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 1 мая - РИА Новости. Ряд священнослужителей и монахов Белорусской православной церкви (БПЦ) инфицированы COVID-19, к этому привело частое несоблюдение санитарных норм в храмах и монастырях, заявил митрополит Минский и Заславский, патриарший экзарх всея Белоруссии Павел.
"Мы не закрывали (в Белоруссии – ред.) храмы и обители для посещения в дни пасхальных торжеств, призывая всех соблюдать санитарные нормы и меры предосторожности, но беспечное отношение к нашим призывам, а часто и безответственное отношение к исполнению инструкций по предупреждению заболеваемости со стороны отдельных клириков привели к случаям заражения коронавирусной инфекцией ряда священнослужителей, монашествующих и мирян, как из числа приходских тружеников, студентов духовных школ, так и простых прихожан", - говорится в заявлении патриаршего экзарха, размещенном в пятницу на сайте БПЦ.
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В этой связи митрополит Павел призвал всех, кто входит в структуру БПЦ, соблюдать ранее доведенные до их сведения инструкции, направленные на предупреждение COVID-19.
"Помните, что халатное отношение или сознательное несоблюдение санитарных норм, а также любые призывы игнорировать основанные на компетентном мнении врачей инструкции Священноначалия Церкви в период эпидемии являются не свидетельством веры или "стояния в Истине", но преступлением против ближних, а значит - против Бога. И отвечать за эти преступления каждый виновный будет перед Богом по Евангельскому закону, а перед людьми — по законам государства. В случае выявления откровенного пренебрежения санитарными нормами клирики будут подвержены самым строгим каноническим прещениям и могут быть привлечены к церковному суду", - заявил предстоятель БПЦ.
Как отметил митрополит Павел, большая часть инфицированных переносит заболевание в относительно легкой форме, но есть и те, кто нуждается в госпитализации. Причем некоторые из числа заболевших священнослужителей и монашествующих находятся в отделениях интенсивной терапии. Глава БПЦ также напомнил, что в конце апреля в результате инфицирования COVID-19 на 57 году ушел из жизни один из священнослужителей Минской епархии, клирик Петро-Павловского собора Минска, иерей Геннадий Бутько.
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В связи со сложившейся ситуацией предстоятель БПЦ призвал священнослужителей и верующих строго соблюдая санитарные нормы в храмах и монастырях. В частности, как указал митрополит Павел, в условиях COVID-19 в храмах следует соблюдать безопасную дистанцию.
"Помните, что каждый человек может быть носителем вируса, даже если у него заболевание протекает легко или бессимптомно. Он может заразить других, и для кого-то общение с болеющим бессимптомно человеком может стать опасным и даже смертельным. Воздерживайтесь от участия в богослужении, посещения храмов и мест общего собрания людей, если чувствуете малейшие признаки какого-либо заболевания", - говорится в заявлении.
Митрополит Павел также разрешил в регионах Белоруссии со сложной эпидемиологической обстановкой проводить службы в храмах без участия верующих, чтобы не подвергать их риску.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались. Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии на пятницу достигло 14 917, умерли 93 пациента.

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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьМитрополит Минский и Заславский ПавелВОЗМинскБелоруссияОбщество
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