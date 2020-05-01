ООН беспокоят протесты в Латинской Америке из-за ограничений по COVID-19

ЖЕНЕВА, 1 мая – РИА Новости. ООН опасается роста социальных протестов в странах Латинской Америки в связи с ограничениями и экономическими проблемами из-за COVID-19, заявил на брифинге в Женеве пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Андрей Махечич.
"Безусловно, есть ощущение роста страха, социальных потрясений, ксенофобии, дискриминации в Латинской Америке. Это не что-то уникальное для Латинской Америки. Но мы видели рост ксенофобии и дискриминации", - сказал он.
По его словам, в странах региона особо уязвимыми в ситуации с COVID-19 становятся беженцы, которые и так пытались свести концы с концами. Теперь же они зачастую не могут соблюдать карантинные меры и попадают под арест или подвергаются преследованиям.
"Так что, это нас беспокоит, и мы продолжаем следить за ситуацией", - добавил Махечич.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.