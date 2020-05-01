Главный раввин России призвал помолиться о выздоровлении Мишустина

"Раввин призвал молящихся попросить Господа даровать исцеление главе правительства России Михаилу Мишустину, о заражении которого коронавирусом стало известно накануне. Берл Лазар процитировал фразу из талмудического трактата "Пиркей авот", поучение рабби Ханины: "Молись за благополучие правительства". "Дай Бог, чтобы наш премьер-министр поскорее поправился, чтобы эпидемия поскорее закончилась, и все мы вернулись к нормальной жизни здоровыми и сильными", - приводит слова раввина его пресс-служба.