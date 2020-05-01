"Коммунисты России" провели Skype-митинг и запустили в небо шары

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" провела Skype-митинг и флешмоб с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в рамках которого запустила в небо красные шары с первомайской символикой в Москве, сообщил заместитель председателя ЦК партии Сергей Малинкович.
"Партия "Коммунисты России" сегодня организовала флешмоб, в рамках которого в небо Москвы были запущены красные шары с первомайской символикой. Активисты партии соблюдали социальную дистанцию и все предварительно сдали тест на коронавирус, получив отрицательные результаты", - рассказал РИА Новости Малинкович.
По его словам, участники акции использовали лозунги "Защитим людей труда", "Остановить спекуляцию", "Восстановить стандарты советской медицины".
Также в ходе Skype-митинга председатель ЦК партии Максим Сурайкин связался с коммунистами 40 регионов страны, в которых проходят локальные акции и флешмобы и распространяются первомайские открытки, которые специально изготовлены партией к этому дню.
1 мая, 02:25Праздник весны и труда