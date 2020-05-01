"Коммунисты России" провели Skype-митинг и запустили в небо шары

"Партия "Коммунисты России" сегодня организовала флешмоб, в рамках которого в небо Москвы были запущены красные шары с первомайской символикой. Активисты партии соблюдали социальную дистанцию и все предварительно сдали тест на коронавирус, получив отрицательные результаты", - рассказал РИА Новости Малинкович.