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Забайкальский край
2020-05-01T15:16
https://ria.ru/20200501/1570864741.html
Первый резидент ТОР "Забайкалье" запустил завод по производству пеллет
https://cdn24.img.ria.ru/images/155204/38/1552043877_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_5124f74585fc2a6777ac99ac8010ce5f.jpg
РИА Новости

Первый резидент ТОР "Забайкалье" запустил завод по производству пеллет

15:13 01.05.2020 (обновлено: 15:16 01.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЗабайкальский край
Забайкальский край
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 1 мая - РИА Новости. Первый резидент территории опережающего развития "Забайкалье" запустил в пятницу завод по производству пеллет, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
В строительство завода компании "Группа "Инновация", которое началось в сентябре 2019 года, вложено более 60 миллионов рублей. В качестве сырья для производства экологичных топливных гранул используются отходы деревопереработки, лесопилок, которые расположены в крае. Предприятие будет перерабатывать 80 тысяч кубометров отходов, в дальнейшем производство планируется расширить.
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Забайкальский край
"Новое производство построено полностью на российских технологиях. Надеюсь, что его работа поможет нам вблизи Читы очистить по максимуму все, что требует утилизации после лесообработчиков. Теперь все отходы производства могут направляться сюда для переработки на экологически чистое топливо и использоваться с пользой для дела, для экономики. Важно, что сегодня запустился первый резидент территории опережающего развития "Забайкалье" - преференциального режима, запущенного всего 9 месяцев назад. На очереди у нас новые производства, а значит, новые рабочие места для региона", - сказал на церемонии открытия предприятия губернатор Забайкалья Александр Осипов .
Новое производство позволит удовлетворить спрос местного рынка на пеллеты. Планируется также направлять это высококачественное биотопливо на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, в частности, в Южную Корею и Японию.
ТОР "Забайкалье" создана в 2019 году. Инвесторы получают здесь ряд льгот по налогообложению на первые пять лет взамен на обязательство вложить в производство не менее 50 миллионов рублей.
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