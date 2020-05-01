Иран объяснил инцидент с США в Персидском заливе

"Они вторглись в район проведения нами маневров, о проведении учений в этом районе было объявлено еще ранее. Подобными действиями они пытаются подорвать безопасность. По этой причине им было приказано убираться", - приводит агентство Tasnim слова командующего.
Ранее Центральное командование ВМС США сообщило, что иранские катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 15 апреля опасно маневрировали рядом с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Военные США сообщали, что катера "подрезали" американские корабли на очень высокой скорости и близком расстоянии, к одному из кораблей они подходили на 45 метров, к другому – на 10 метров, однако примерно через час иранские катера ответили на вызовы по рации и отдалились от американских кораблей.
В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что этому предшествовали два подряд провокационных перехвата американскими кораблями (6 и 7 апреля) иранского военного корабля. Версию же Вашингтона иранские военные назвали "голливудской", пообещав ответить на любой просчет.
Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение военно-морским силам уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей. Обстреливать американские корабли в случае возникновения угроз также пригрозили вооруженные силы Ирана.
29 апреля, 16:48Россия призвала США и Иран к сдержанности в Персидском заливе