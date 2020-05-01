Собянин осмотрел корпус для больных с коронавирусом в НИИ Склифосовского

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел быстровозводимый корпус для долечивания больных с COVID на территории НИИ Склифосовского, отметив его оснащенность, и поздравил врачей с 1 мая.

"Для увеличения мощности и количества людей, которым нужно оказать помощь, возле таких клиник, как Склифосовского, Морозовская больница, Коммунарка и ряд других клиник, создаём такие временные комплексы. Он кажется временным, но на самом деле оснащён очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинский госпиталь. Я надеюсь, что это поможет вам лучше и эффективнее оказывать помощь", - сообщил Собянин.

Мэр рассказал журналистам, что таких госпиталей будет развёрнуто на 5 тысяч коек, и "это гигантский объём".

"Сегодня в работе уже находится 3,8 тысячи (коек – ред.), монтируем, обеспечиваем мебелью, оборудованием и так далее", - добавил мэр, отметив, что корпуса обеспечены кислородом, медицинскими газами. Кроме того, началась подготовительная работа в крупных общественных центрах, где будет создано около 10 тысяч коек для больных с коронавирусом

Во время осмотра временного корпуса в НИИ Склифосовского Собянин поздравил медицинский персонал с праздником и выразил надежду, что в скором времени город вернётся к нормальной жизни.

"В этом году такая весна, но, тем не менее, весь город солидарен с вами, со всеми городскими службами, которые каждый день в полном объёме обеспечивают безопасность в нашем городе. Вам низкий поклон за вашу работу, за ваш труд. Вы рискуете жизнью, здоровьем, оставаясь на передовой. Я думаю, что эти времена пройдут, и город вернётся к нормальной жизни", - отметил мэр.