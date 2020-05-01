Судебные слушания по делу MH17 возобновятся 8 июня

МОСКВА, 1 мая – РИА Новости. Суд по делу о крушении рейса MH17 возобновится, как и планировалось, 8 июня в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Суд по делу о крушении рейса MH17 возобновится, как и планировалось, 8 июня в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах , однако на слушаниях будет присутствовать ограниченное число людей в связи с ситуацией с COVID-19, говорится в заявлении окружного суда Гааги

"Как и было запланировано, слушания по уголовному делу MH17 возобновятся в понедельник, 8 июня. Тем не менее, в связи с коронавирусом и соответствующими национальными мерами будут внесены коррективы в предстоящий блок судебных слушаний. Так, присутствовать на слушаниях в Судебном комплексе Схипхол (JCS) сможет ограниченное число людей", - говорится в заявлении суда, опубликованном в пятницу.

Помимо судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два представителя защиты и ограниченное число представителей СМИ. Публичная галерея над залом суда будет зарезервирована для ограниченного числа родственников. Пресс-центр будет закрыт. При этом люди с легкими симптомами простуды или высокой температурой не будут допущены в здание Схипхола.

В суде напомнили, что комплекс Схипхол был зарезервирован для слушаний по MH17 c 8 июня по 3 июля 2020 года. "Пока неизвестно, будет ли суд заседать каждый день. Обстоятельства могут потребовать, чтобы слушания были сокращены, перенесены, приостановлены или даже отменены", - добавили в ведомстве.

Первые судебные слушания по делу о крушении MH17 прошли 9-10 марта в особо охраняемом комплексе Схипхол под Амстердамом.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко , российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине , а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.