На Колыму доставили первую партию масок

МАГАДАН, 1 мая - РИА Новости, Людмила Щербакова. Первая крупная партия масок - 400 тысяч штук - прибыла в Магаданскую область в пятницу, всего закуплено 2 миллиона средств индивидуальной защиты, сообщает правительство региона.
По последним данным, в Магаданской области COVID-19 заболело 110 человек, четверо вылечились и выписаны из больницы, двое умерли. В регионе ежедневно госпитализируют людей с пневмонией. При этом в аптеках региона уже около месяца нет средств индивидуальной защиты.
"Правительство Магаданской области, по поручению главы региона Сергея Носова закупило два миллиона одноразовых медицинских масок и другие средства индивидуальной защиты, а также дополнительное медоборудование. Рейсом из Москвы в аэропорт Магадан доставлена первая партия — 400 тысяч штук масок, а также защитные костюмы, высокие бахилы, санитайзеры и бесконтактные термометры. Общий объем доставленного груза в пятницу, 1 мая, – восемь тонн", - говорится в сообщении.
Аптеки региона смогут закупить маски напрямую у предприятия-поставщика "Магаданфармация", наценка составит 1%, или 31 копейку, в аптечной сети предприятия маски будут стоить не более 32 рублей за штуку. Купить средства индивидуальной защиты колымчане смогут из расчета 10 штук в одни руки.
"Думаю, напряжение с масками этой партией мы снимем и полностью перекроем этот месяц. Средства защиты получат и округа области, со следующей недели мы начнем отправлять партии в аптеки городских округов. Кроме того, прорабатывается вопрос организации запаса средств индивидуальной защиты. Ранее такой возможности не было — маски не реализовывали сами поставщики, в настоящий момент ситуация изменилась, СИЗы есть в продаже, в ближайшее время мы урегулируем этот вопрос", - цитирует правительство Колымы директора "Магаданфармации" Алексея Савченко.
Уточняется, что часть масок получил региональный Минтруд. На безвозмездной основе маски получат колымчане старше 65 лет, многодетные и малообеспеченные семьи.
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