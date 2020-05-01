На Колыму доставили первую партию масок

Аптеки региона смогут закупить маски напрямую у предприятия-поставщика "Магаданфармация", наценка составит 1%, или 31 копейку, в аптечной сети предприятия маски будут стоить не более 32 рублей за штуку. Купить средства индивидуальной защиты колымчане смогут из расчета 10 штук в одни руки.

"Думаю, напряжение с масками этой партией мы снимем и полностью перекроем этот месяц. Средства защиты получат и округа области, со следующей недели мы начнем отправлять партии в аптеки городских округов. Кроме того, прорабатывается вопрос организации запаса средств индивидуальной защиты. Ранее такой возможности не было — маски не реализовывали сами поставщики, в настоящий момент ситуация изменилась, СИЗы есть в продаже, в ближайшее время мы урегулируем этот вопрос", - цитирует правительство Колымы директора "Магаданфармации" Алексея Савченко.