Силовики в апреле почти 400 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Украинские силовики почти 400 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе в апреле, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"За апрель зафиксировано 377 фактов нарушений режима прекращения огня, из них 164 - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими соглашениями", - сказал Басурин.
Он отметил, что противник продолжает размещать военную технику на территории объектов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории. Чтобы скрыть размещенную вблизи линии соприкосновения технику украинские силовики создают "препятствия работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.