В ДНР сообщили о 88 случаях нарушения перемирия силовиками за неделю

ДОНЕЦК, 1 мая – РИА Новости. Украинские силовики 88 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 74 раза нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 88 раз нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 240 мин и артснарядов. В результате обстрелов повреждено 27 домов и объектов инфраструктуры.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.