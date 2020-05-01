Число зараженных коронавирусом в Смоленской области превысило 450 человек

"По состоянию на 1 мая 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 455 случаев заболевания COVID-19. Среди зарегистрированных случаев 59,1% протекает бессимптомно, в 13,0% случаев отмечаются легкие формы, в 27,2% - средней тяжести и в 0,7% случаев – тяжелые формы", - говорится в сообщении.