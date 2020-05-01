Число зараженных коронавирусом в Смоленской области превысило 450 человек

БРЯНСК, 1 мая - РИА Новости. Число зараженных коронавирусной инфекцией жителей Смоленской области достигло 455 после того, как за сутки было подтверждено еще 26 случаев заболевания, более чем у половины инфицированных болезнь протекает бессимптомно, сообщает управление Роспотребнадзора по Смоленской области
"По состоянию на 1 мая 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 455 случаев заболевания COVID-19. Среди зарегистрированных случаев 59,1% протекает бессимптомно, в 13,0% случаев отмечаются легкие формы, в 27,2% - средней тяжести и в 0,7% случаев – тяжелые формы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в закрытом на карантин из-за вспышки заболевания доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе число заболевших достигло 200 человек. Особые ограничительные меры также введены в городе Гагарин, на сегодняшний день число заболевших в Гагаринском районе составляет 32 человека. В Десногорске, где расположена Смоленская АЭС, карантин был введен превентивно еще в начале апреля, на сегодняшний день там зарегистрированы 14 случаев заболевания.
С начала пандемии в регионе зарегистрированы три смерти пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.