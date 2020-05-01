Попова допустила усиление режима самоизоляции

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Если россияне сегодня нарушат режим самоизоляции, то после праздников придется ужесточить ограничения, введенные из-за коронавируса, предупредила глава Анна Попова. Если россияне сегодня нарушат режим самоизоляции, то после праздников придется ужесточить ограничения, введенные из-за коронавируса, предупредила глава Роспотребнадзора

Главный санитарный врач страны напомнила, что в среднем инкубационный период у вируса-возбудителя COVID-19 составляет от шести до восьми дней.

"Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать", — сказала она в эфире телеканала " Россия 1 ".

Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых скончались около 218 тысяч и порядка миллиона поправились.

Испании, Италии, Великобритании, Франции, Германии и Турции. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США

Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.

Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.