Попова допустила усиление режима самоизоляции

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Если россияне сегодня нарушат режим самоизоляции, то после праздников придется ужесточить ограничения, введенные из-за коронавируса, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный санитарный врач страны напомнила, что в среднем инкубационный период у вируса-возбудителя COVID-19 составляет от шести до восьми дней.
"Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать", — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Пандемия нового коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,1 миллиона зараженных, из которых скончались около 218 тысяч и порядка миллиона поправились.
Россия находится на восьмом месте по числу инфицированных. COVID-19 диагностировали у 114 431 человека (прирост за сутки 7,4%), из них поправились более 13 тысяч человек. Жертвами болезни стали 1169 пациентов.
Россиян попросили оставаться дома в период эпидемии. Во многих регионах действует пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.