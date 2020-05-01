Кофейня на одной из улиц Вильнюса

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В Вильнюсе, столице Литвы, кафе и ресторанам разрешат открыться, если у них есть столики на свежем воздухе, В Вильнюсе, столице Литвы, кафе и ресторанам разрешат открыться, если у них есть столики на свежем воздухе, сообщает Lonely Planet.

Большую часть общественных пространств в городе отведут летним верандам. Эта мера позволит посетителям дистанцироваться. Согласно новым правилам, столы должны быть расположены на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

Более 160 торговых точек уже подали заявки, чтобы получить разрешение на работу. Фактически центр Вильнюса превратится в гигантское кафе под открытым небом.

Также в городе разрешили работать парикмахерским и почти всем магазинам. Ношение масок остается обязательным, а торговые точки должны ограничить число клиентов, которые могут находиться на их территории одновременно.