Здание псковской администрации закрыли из-за коронавируса у сотрудника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Здание администрации Псковской области закрыто на два дня после того, как у одного из сотрудников выявлен коронавирус, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
"Вчера выяснилось, что сотрудник администрации Псковской области входит в группу контактных лиц одного из заболевших. Изолировали, провели тестирование, диагноз подтвердился. Сотрудник госпитализирован, в здании проводятся дезинфицирующие мероприятия во всех кабинетах, где он мог находиться", - написал Ведерников в своем Instagram.
Как уточнил губернатор, здание администрации региона будет закрыто в течение двух дней. "Работает только приемная губернатора. Ведется эпидемиологическое расследование по выявлению группы контактных лиц и начинается их тестирование", - отметил Ведерников.
По данным регионального оперштаба, на пятницу в Псковской области подтверждено 177 случаев коронавируса против 149 за предыдущие сутки. Выздоровели 19 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.